Лиза Арзамасова нарядилась в черное и позвала зрителей на спектакль

Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, хорошо известная российскому зрителю по сериалу "Папины дочки", давно выросла. Звезда превратилась в роскошную девушку, во внешности которой нет ничего общего с ее героиней Галиной Сергеевной.

Теперь знаменитость примеряет образы роковых красоток, не уставая восхищать своих поклонников. На сей раз Елизавета опубликовала в "Инстаграм" фото, на котором она не просто зазывает, а соблазнительно завлекает зрителей на свой спектакль, предупреждая, что ее ожидает "День горячий".

В черном одеянии, подпоясанная леопардовым ремнем Арзамасова грациозно манит фанатов за алые бархатные портьеры. Завороженные интернет-пользователи признались, что готовы следовать за любимой актрисой куда угодно (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"За тобой хоть на край света", "Вся такая манящая, на спектакли зовущая","Какое загадочное фотопроизведение! На первый взгляд: очаровательная красавица пальчиком манит! Но капелюшечку "настораживает" леопардовый пояс", "Следую за тобой", "Красотка", "Вы слишком шикарная и крутая", "Вы невероятная", "А Ты какая горячая", "Очаровательная красотка", – отреагировали на пост в Сети поклонники.

Напомним, ранее звезда "Папиных дочек" в мини-юбке поползала по полу.