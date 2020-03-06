Звезда "Орла и решки" в мужском костюме оттянула хвост
Регина Тодоренко показалась на съемках нового шоу в необычном для нее виде. Девушка, которую подписчики привыкли видеть в нежных платьях и ярких костюмах, выбрала строгий черно-белый наряд. Фотографией звезда "Орла и решки" поделилась в социальных сетях.
На снимке она позирует, поставив правую руку на талию. Левой ведущая придерживает свой хвост, который она сделала высоко на голове, слегка оттянув волосы в сторону. Для съемок артистка выбрала белую рубашку и прямой черный пиджак. Образ дополнен массивными серьгами и коротким галстуком.
Смену имиджа ведущей программы о путешествиях обсудили в комментариях к ее посту в "Инстаграм". Некоторые подписчики отметили, что такой образ телезвезде очень идет, а кто-то даже сравнил ее со школьницей: "Тетка Регина", "Регина, Вы не перестаете удивлять! Красавица!", "Агент Регин100+", "Как же тебе идет это все! Я в восторге!", "Выглядишь, как ученица 11Б класса", "Прям вау! Очень идет костюмчик", "Огонь".
Оценили перевоплощение ведущей не все поклонники. Некоторым ее наряд показался странным и совсем не подходящим: "Очень мне нравитесь! Но мне кажется, что этот образ не очень удачный", "Какой-то галстук странный".
Регина Тодоренко стала одним из членов жюри в новом шоу "Маски" и, вероятно, телеведущая поделилась фотографией со съемок именно этой программы, на что намекнула в Инстаграм-историях.
Звезда ведет еще одну передачу, на этот раз авторскую. На записи очередного выпуска "Регина+1" Тодоренко похвасталась своей растяжкой.
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