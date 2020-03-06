Сябитова упрекнула женщин в продажности
Роза Сябитова негативно высказалась о желании женщин выходить замуж по расчету. Главную сваху страны возмутило, что девушки готовы пойти на такой шаг не просто добровольно, но и с удовольствием.
"Я не предполагала, что желание выйти замуж за богатого станет масштабной проблемой российских женщин. И если тогда женщин нужно было уговаривать, то теперь они готовы это делать не только добровольно, но и с удовольствием. Что с вами, женщины?" - написала одна из ведущих программы "Давай поженимся" в "Инстаграм".
По мнению свахи, россиянки выбирают состоятельных мужчин старше себя не случайно: "Женщина инстинктивно выбирает в супруги человека, который сможет обеспечить ее детей, иными словами – поможет ее потомству выжить. Другое дело, что богатыми становятся с возрастом".
Звезда экрана также подчеркнула, что не хотела бы видеть подобного избранника своим зятем, отмечает "Подмосковье сегодня".
Ранее Роза Сябитова поделилась с Ларисой Гузеевой своими неудачами в любви.
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