Телеведущая высказалась категорически против браков по расчету

Роза Сябитова негативно высказалась о желании женщин выходить замуж по расчету. Главную сваху страны возмутило, что девушки готовы пойти на такой шаг не просто добровольно, но и с удовольствием.

"Я не предполагала, что желание выйти замуж за богатого станет масштабной проблемой российских женщин. И если тогда женщин нужно было уговаривать, то теперь они готовы это делать не только добровольно, но и с удовольствием. Что с вами, женщины?" - написала одна из ведущих программы "Давай поженимся" в "Инстаграм".

По мнению свахи, россиянки выбирают состоятельных мужчин старше себя не случайно: "Женщина инстинктивно выбирает в супруги человека, который сможет обеспечить ее детей, иными словами – поможет ее потомству выжить. Другое дело, что богатыми становятся с возрастом".

Звезда экрана также подчеркнула, что не хотела бы видеть подобного избранника своим зятем, отмечает "Подмосковье сегодня".

Ранее Роза Сябитова поделилась с Ларисой Гузеевой своими неудачами в любви.