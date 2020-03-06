Избили плеткой и накормили печеньем: Светлакову досталось из-за Соловьева
Сергею Светлакову досталось за то, что он не стал писать Владимиру Соловьеву едкий комментарий. По правилам юмористического шоу, в котором участвовал телеведущий, у звезд есть выбор – оставить на странице в "Инстаграм" попавшейся медийной личности сообщение, зачастую оскорбительное, или выполнить наказание, придуманное организаторами.
В шоу Comment Out на "Ютуб" Светлакову попалась карточка с именем Соловьева, но вместо этого юморист выбрал наказание – артиста хлестали плетью и кормили печеньем одновременно. При этом телеведущий пошутил, что его могут неправильно понять "пацаны со двора", пишет URA.RU.
Соперником актера из "Елок" стала Вера Брежнева, которая на протяжении всей программы также делала выбор между отношениями с коллегами и порой унизительными наказаниями. Певице пришлось лизнуть унитаз и выдержать 25 банок на своей спине. Ни один из участников шоу своей репутацией рисковать не стал и не оставил ни одного едкого комментария. Это не понравилось зрителям. Они раскритиковали Светлакова и Брежневу за трусость. По мнению пользователей соцсетей, этот выпуск программы оказался самым скучным.
"Самые тупые/простые наказания", "Кто за то, чтобы карточка Соловьева была в каждом выпуске", "Не зовите народ из телека, очень унылые, пускай там и сидят в тупых шоу", "Светлаков пытается шутить, выглядит убого", "Вот напиши ты Соловьеву, и все было бы иначе!", "Скучные и трусливые гости", – написали в комментариях на "Ютуб".
Вера Брежнева обычно в подобных шоу не участвует.
Экс-солистка "ВИА Гры" больше времени уделяет музыке и своему косметическому бренду.
Также жена Меладзе регулярно радует поклонников своими снимками в "Инстаграм",
в том числе и полуобнаженными. Так, ранее артистка снялась с голыми ногами у
окна.
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