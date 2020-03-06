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Муж Понаровской возил сына-подростка по отелям с женщинами

Муж Понаровской возил сына-подростка по отелям с женщинами
Ирина Панаровская. Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Вейланд Родд развлекался с девушками на глазах у наследника

Всплыла неожиданная правда о том, как проводили время бывший муж Ирины Понаровской и ее сын. Экс-супруг тайно увозил подростка каждую ночь с собой в отель, где прямо при ребенке проводил время с танцовщицами, сообщили в СМИ. 

Все это своими глазами увидела сама певица, когда вместе с полицией проследила за бывшим мужем Вейландом Роддом.

"Совокуплялся с танцовщицами, чтобы показать ему, как это делается", – рассказывает один из журналистов обо всем произошедшем.

Певице после случившегося долго пришлось приводить сына в чувства, – добавляют журналисты программы "Основано на реальных событиях".

Выкрасить сына джазовый певец решил, чтобы отомстить Понаровской – она ушла от него, когда он поднял на нее руку. А ведь отношения пары начинались красиво – между артистами быстро вспыхнул роман, а через несколько месяцев влюбленные поженилась. Ирина стала шестой женой Вейланда.

После у супругов родился долгожданный сын. Понаровская решилась на рождение ребенка, несмотря на проблемы со здоровьем. А уже спустя четыре года в 1988 году начался громкий бракоразводный процесс, но отношения между экс-супругами, похоже, до сих пор не наладились.

Несколько лет назад Ирина Понаровская снова начала появляться на экранах телевизоров, но узнать артистку теперь можно с трудом. Она кардинально сменила образ – подстригла волосы и стала блондинкой.

Дарья ПЕТРОВА

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