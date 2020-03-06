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Обтянутая синтетикой Глюкоза рассекретила свою диету

Обтянутая синтетикой Глюкоза рассекретила свою диету
Глюкоза. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость остается стройной, употребляя безглютеновое мучное

Певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза, раскрыла тайну идеальной фигуры. Свой рассказ в соцсети артистка сопроводила фотографией, на которой она выгнулась в обтягивающем спортивном костюме.

Чтобы одежда для фитнеса подчеркивала все достоинства тела, ее шьют из синтетических материалов, таких как спандекс, эластан или лайкра. А чтобы не стыдно было носить облегающие леггинсы, знаменитость, по ее словам, полностью отказалась от глютена.

При этом гуляющая с доберманом блондинка есть мясо. Ее завтрак в основном состоит из каши, яиц или блинчиков. Позволяет себе артистка и фрукты. Но в ограниченном количестве.

В обед Глюкоза употребляет много свежих овощей. А термически обработанные оставляет на ужин, сочетая их с рыбой. В качестве перекуса грациозная Наталья использует сухофрукты, морковь и огурцы. 

Кроме того, быть в тонусе ей помогают витамины. Она в зависимости от показателей в анализах принимает витамин С, D, кальций, аминокислоты и коллаген. Главное, отметила Глюкоза в "Инстаграм", – "без самодеятельности".  

Впрочем, весь секрет идеальной фигуры Ионовой заключает в том, что она не соблюдает диету, призналась певица. И даже зарядку по утрам делает по настроению. 

"Никаких диет! Психика дороже", – объяснила Наталья. 

Придерживаясь лишь правильного питания, занимаясь йогой и спортом, в свои 33 при росте 170 см она весит около 50 килограммов. 

Свои параметры, как и возраст, Глюкоза не скрывает. Обо всем этом она поведала в Сети своим подписчикам, которым предложила игру "вопрос-ответ". 

Восхищенные фанаты забросали пост комментариями, в которых вопросы утонули в море комплиментов о сногсшибательной внешности сногсшибательной блондинки.

Напомним, ранее замужняя Глюкоза рассказала о разводе. 

Ксения АНДРЕЕВА

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