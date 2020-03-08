Прохор щедро посвятил дамам целых два видео на 8 Марта

В Международный женский день белозубый певец не упустил возможности напомнить о себе и лишний раз показаться в роскошных костюмах.

На своей странице в Инстаграм Прохор Шаляпин опубликовал видео с "Поля чудес", где в белоснежном костюме исполнил песню для россиянок. Таким образом он поздравил "богинь".

Позже появился и второй ролик, где Шаляпин обращается к прекрасным дамам всех возрастов, буквально утопая в цветах. В пиджаке с замысловатым узором Прохор вещал на фоне поля тюльпанов. Дополняла праздничную картинку огромная "восьмерка" с артиста высотой.

Поздравления от Шаляпина в цветах растрогали россиянок до глубины души. В комментариях они рассыпались в благодарностях и комплиментах артисту (орфография и пунктуация сохранены).

"Любимый Артист и любимые цветы самое прекрасное поздравление!" "Спасибо ,обожаем Вас!" "Спасибо! Любим !" "Прохор спасибо твоим родителям создали такого красавца талантливого", – так звучала ода обожания от поклонниц.

Ранее возмущенный ценами на праздничные букеты Шаляпин в шубе обругал продавщиц.