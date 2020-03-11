Валентине Талызиной предстоит курс восстановления

В 2019 г. звезда популярных советских комедий перенесла инсульт, после которого ей потребовалось длительное лечение. Оно не принесло должного результата, поэтому актрису снова госпитализировали, чтобы провести новый курс реабилитации.

Информацию о состоянии 85-летней Валентины Талызиной сообщил РЕН ТВ. При этом ранее родственники отрицали, что она перенесла инсульт. Сейчас дочь артистки подтвердила, что матери понадобилось лечение, но назвала его плановым, отмечает "Пятый канал".

"С мамой все прекрасно, спасибо за заботу, плановая… профилактика", – рассказала наследница журналистам.



Валентина Талызина известна зрителям по ролям в фильмах "Афоня", "Загзаг удачи", "Ирония судьбы, или С легким паром". В новогодней комедии она не только сыграла роль второго плана, но и озвучила главную героиню.