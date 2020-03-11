Концерт "Казановы" отменили

Выступление Валерия Леонтьева не состоялось из-за его плохого самочувствия. Артист не вышел к зрителям, так как у него случилось обострение из-за операции на спине, об этом рассказал его концертный директор.

Отмена концерта получила огласку из-за того, что на концерт кумира собирались сразу несколько актрис сериала "Сладкая жизнь". Девушки с друзьями активно готовились к встрече с Валерием Леонтьевым – сделали временные татуировки со словом "Valera", завили кудри, как у артиста, и нарядились в кожаные штаны.

"Валерий отменил концерт. Мы желаем ему здоровья", – говорит Мария Шумакова на камеру.

Концертный директор уверяет, что сейчас 70-летний Леонтьев чувствует себя хорошо, а скоро отработает все отмененные выступления.

"Нормально у него все с самочувствием. Просто он делал операцию там на спину в январе месяце. У него какое-то обострение, я даже не могу сказать профессиональным языком. Но, типа, радикулита что-то случилось", - цитирует "Пятый канал" слова приближенного артиста.

Сам Валерий Леонтьев прокомментировал ситуацию в "Инстаграм". Они написал, что переживает из-за случившегося и извиняется перед теми зрителями, которые приехали в город специально ради него. Подписчики певца полностью поддерживают и желают ему здоровья.