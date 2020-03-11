Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"У него обострение": Леонтьев не смог выйти к зрителям

"У него обострение": Леонтьев не смог выйти к зрителям
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Концерт "Казановы" отменили

Выступление Валерия Леонтьева не состоялось из-за его плохого самочувствия. Артист не вышел к зрителям, так как у него случилось обострение из-за операции на спине, об этом рассказал его концертный директор.

Отмена концерта получила огласку из-за того, что на концерт кумира собирались сразу несколько актрис сериала "Сладкая жизнь". Девушки с друзьями активно готовились к встрече с Валерием Леонтьевым – сделали временные татуировки со словом "Valera", завили кудри, как у артиста, и нарядились в кожаные штаны.

"Валерий отменил концерт. Мы желаем ему здоровья", – говорит Мария Шумакова на камеру.

Концертный директор уверяет, что сейчас 70-летний Леонтьев чувствует себя хорошо, а скоро отработает все отмененные выступления.

"Нормально у него все с самочувствием. Просто он делал операцию там на спину в январе месяце. У него какое-то обострение, я даже не могу сказать профессиональным языком. Но, типа, радикулита что-то случилось", - цитирует "Пятый канал" слова приближенного артиста.

Сам Валерий Леонтьев прокомментировал ситуацию в "Инстаграм". Они написал, что переживает из-за случившегося и извиняется перед теми зрителями, которые приехали в город специально ради него. Подписчики певца полностью поддерживают и желают ему здоровья.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Кремле раскрыли план США по Украине

Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой

Рубль рухнул: что будет с ценами на бензин

Последствия скачков на мировом рынке почти не влияют на нашу страну

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей