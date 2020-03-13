Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Little Big объединится с "Ленинградом" ради "Евровидения"

На сцене грандиозного шоу появится солистка скандально известной группы

Музыкальное шоу "Евровидение" от России едут покорять артисты сразу нескольких коллективов. Вместе с Little Big на сцену международного конкурса выйдут лидер коллектива The Hatters Юрий Музыченко и вокалистка "Ленинграда" Флорида Чантурия.

Новость на следующий день после премьеры песни в эфире "Первого канала" появилась в телеграмм-канале группы The Hatters, которая является частью объединения Little Big Family. 

Поздним вечером в четверг стало известно, что российские исполнители отправятся на "Евровидение" с песней "Uno", которую, к слову, раскритиковали на родине. Тем не менее, композиция уже набрала более трех с половиной млн просмотров на YouTube. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Коронавирус стремительно расползается по России

Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей