На сцене грандиозного шоу появится солистка скандально известной группы

Музыкальное шоу "Евровидение" от России едут покорять артисты сразу нескольких коллективов. Вместе с Little Big на сцену международного конкурса выйдут лидер коллектива The Hatters Юрий Музыченко и вокалистка "Ленинграда" Флорида Чантурия.

Новость на следующий день после премьеры песни в эфире "Первого канала" появилась в телеграмм-канале группы The Hatters, которая является частью объединения Little Big Family.

Поздним вечером в четверг стало известно, что российские исполнители отправятся на "Евровидение" с песней "Uno", которую, к слову, раскритиковали на родине. Тем не менее, композиция уже набрала более трех с половиной млн просмотров на YouTube.