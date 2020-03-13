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Каменских облачилась в серо-болотную кожу

Каменских облачилась в серо-болотную кожу
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Певица перечислила девять правил счастливого существования

Певица Настя Каменских поделилась с поклонниками инструкцией, как правильно жить. Ее методичка правил и мыслей, которые, по мнению артистки, материальны, состоит из девяти пунктов, среди которых позитивный настрой, уважение к себе и окружающим, любовь. Кроме того, жгучая брюнетка внесла в список порядочность, осознанность, смелость и правдивость, трудолюбие и опыт. 

"Извлекайте из каждого дня урок – жизнь учит нас. Это самый строгий учитель", – написала Каменских в "Инстаграм".

Свои умозаключения она сопроводила стильной фотографией, на которой сногсшибательная знаменитость запечатлена в кожаном пиджаке серо-болотного цвета. Дополняют образ роковой красотки влажные волосы и страстный взгляд. Каменских просто очаровала поклонников.

"Невероятная", "Всегда на высоте", "Агонь", "Прекрасная", "Шикарная", "Милашка", "Супер", "Красуня", "Царица", "Настюша, обожаю. Счастливый Потап", "Завидую Потапу", – отреагировали на публикацию фанаты (орфография и пунктуация авторов сохранены).

И лишь немногие вчитывались в текст сообщения, поблагодарив исполнительницу за житейскую мудрость. 

"Спасибо, ангелочек", "Отличный пост", "Спасибо за позитивчик", – отозвались признательные подписчики. 

Напомним, ранее Каменских примерила обтягивающие панталоны. 

Ксения АНДРЕЕВА

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