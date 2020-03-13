Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Любящий и заботливый": бывшие подружки заступились за Джонни Деппа

"Любящий и заботливый": бывшие подружки заступились за Джонни Деппа
Джонни Депп. Фото: Gregor Fischer/dpa/www.globallookpress.com
Звездные красавицы не верят в обвинения, выдвинутые Эмбер Херд

Экс-невеста Джонни Деппа, голливудская актриса Вайнона Райдер сделала официальное заявление в поддержку бывшего бойфренда. Она назвала мужчину любящим и заботливым.

Звезда подчеркнула, что ее жених никогда не вел себя грубо ни по отношению к ней, ни по отношению к кому-либо другому, сообщает The Blast.

Звезда "Очень странных дел" считает, что Джонни несправедливо обвиняют в жестоком отношении к экс-супруге – актрисе Эмбер Херд. На бракоразводном процессе Херд заявила, что Депп поднимал на нее руку. В свою очередь, звезда "Пиратов Карибского моря" обвинил бывшую жену в клевете. Теперь уже Депп требует с Херд компенсацию в 50 млн долларов и утверждает, что жертвой насилия в браке был он.

Французская актриса Ванесса Паради, которая 16 лет была гражданской женой "капитана Джека Воробья", также неоднократно признавалась в интервью, что не может поверить Херд.

Лишь супермодель Кейт Мосс, которая встречалась с Деппом в конце 90-х, хранит загадочное молчание. Возможно, тусовщица знает Джонни совсем с другой стороны, ведь однажды его даже арестовали за то, что он разнес номер манекенщицы в гостинице.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Коронавирус стремительно расползается по России

Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей