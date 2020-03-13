Звездные красавицы не верят в обвинения, выдвинутые Эмбер Херд

Экс-невеста Джонни Деппа, голливудская актриса Вайнона Райдер сделала официальное заявление в поддержку бывшего бойфренда. Она назвала мужчину любящим и заботливым.

Звезда подчеркнула, что ее жених никогда не вел себя грубо ни по отношению к ней, ни по отношению к кому-либо другому, сообщает The Blast.

Звезда "Очень странных дел" считает, что Джонни несправедливо обвиняют в жестоком отношении к экс-супруге – актрисе Эмбер Херд. На бракоразводном процессе Херд заявила, что Депп поднимал на нее руку. В свою очередь, звезда "Пиратов Карибского моря" обвинил бывшую жену в клевете. Теперь уже Депп требует с Херд компенсацию в 50 млн долларов и утверждает, что жертвой насилия в браке был он.

Французская актриса Ванесса Паради, которая 16 лет была гражданской женой "капитана Джека Воробья", также неоднократно признавалась в интервью, что не может поверить Херд.

Лишь супермодель Кейт Мосс, которая встречалась с Деппом в конце 90-х, хранит загадочное молчание. Возможно, тусовщица знает Джонни совсем с другой стороны, ведь однажды его даже арестовали за то, что он разнес номер манекенщицы в гостинице.