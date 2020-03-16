Последние годы жизни артист провел в Германии

Музыкант Сергей Демин умер в понедельник, 16 марта. Об этом сообщили друзья артиста в социальных сетях.

Владимир Ераносян написал на своей странице в "Фейсбук", что Сергей Демин, что в последнее время музыкант работал над новым проектом в Германии. У него осталась дочь.

Причина смерти музыканта пока не названа.

Музыкант родился в Вологде, где выступал в хорах, был солистом рок-группы. С 1990-го по 1998 г. являлся музыкальным руководителем и участником команды КВН Высшей лиги "Эскадрон гусар". Сергей Демин активно гастролировал, в 2011 г. стал обладателем I премии Международного конкурса "Хорошая песня".

Ранее "Утро" сообщило о смерти заслуженного артиста России.