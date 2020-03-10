Он был одним из последних партнеров Аркадия Райкина

На 84-м году жизни скончался Владимир Михайловский. Заслуженный артист России работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина.

О его смерти сообщил Константин Райкин. Он назвал актера театра и кино "смиренным работягой театра". Руководитель "Сатирикона" отметил, что Михайловский был одним из последних, кто работал с его отцом и поддерживал связь между поколениями артистов.

"Никогда его не забуду и бесконечно благодарен", – написал Константин Райкин на сайте театра.

Владимир Михайловский в 1960-х гг. играл в Ленинградском ТЮЗе, после – в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Со дня основания по 2004 г. был актером "Сатирикона", затем – "Эрмитажа", передает РИА ФАН.

Ранее "Утро" писало о смерти известного советского актера.