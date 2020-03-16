Соратнику Егора Летова было 55 лет

Сооснователь панк-группы "Гражданская оборона" и друг Егора Летова музыкант и художник Константин Рябинов скончался в Санкт-Петербурге.

Как сообщает "Фонтанка.ру", о смерти поэта-авангардиста рассказала его подруга Ксения Кислицына.

"К сожалению, это так, Константин Валентинович скончался", – подтвердила она изданию скорбную новость.

По ее словам, она нашла тело 55-летнего музыканта в их квартире, в которую не смогла попасть, поскольку та была заперта изнутри. Женщина также подчеркнула, что мужчина ничем серьезным не болел.

Рябинов, которого еще называли "Кузя УО", выступал вместе с Летовым до создания в 1984 г. "Гражданской обороны". Служил в армии. В легендарной группе играл на многих инструментах, в том числе, на басу и гитаре. После расставания с "ГО" в 1999-ом участвовал в разных музыкальных проектах, оставшись в дружеских отношениях с Летовым. Вместе они выступили на 20-летии "Гражданской обороны" в 2004 г. в Москве и Питере.

