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Ходченкова улеглась в постель в ботинках

Ходченкова улеглась в постель в ботинках
Светлана Ходченкова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Lookwww.globallookpress.com
Актриса задрала ноги выше головы

Светлана Ходченкова показала стройные ноги, приняв необычную позу.

Артистка снялась в постели, куда улеглась прямо в одежде и грубых ботинках. Ноги она задрала на стенку, а легкое платье при этом поднялось, открыв ее ноги. Поклонники звезды не упустили возможности высказаться по поводу пикантного снимка. В инстаграм Ходченковой появилась масса комментариев.

Народ на все лады расхваливал актрису, не обделив комплиментами и ее фигуру. Однако нашлись и критики. Одного из пользователей покоробило, что Светлана лежит на белоснежных простынях в обуви – он сделал ей замечание (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Ах же кокетка:)" "Ну куда в ботах на кровать то?! Совсем распоясалась окаянная!!!))" "Ножки🔥" "Красавица" "Красотка! Что же надо сделать с собой, чтобы из Благословите женщину, стать змеей!? Я тоже так хочу! 🌸 Научите?!" "У вас отличное фото=отличные ножки!!" – написали комментаторы.

Ранее Ходченкова показалась с прической "одуванчик". Пользователи решили, что актрису ударило током.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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