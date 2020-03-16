Ходченкова улеглась в постель в ботинках
Светлана Ходченкова показала стройные ноги, приняв необычную позу.
Артистка снялась в постели, куда улеглась прямо в одежде и грубых ботинках. Ноги она задрала на стенку, а легкое платье при этом поднялось, открыв ее ноги. Поклонники звезды не упустили возможности высказаться по поводу пикантного снимка. В инстаграм Ходченковой появилась масса комментариев.
Народ на все лады расхваливал актрису, не обделив комплиментами и ее фигуру. Однако нашлись и критики. Одного из пользователей покоробило, что Светлана лежит на белоснежных простынях в обуви – он сделал ей замечание (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Ах же кокетка:)" "Ну куда в ботах на кровать то?! Совсем распоясалась окаянная!!!))" "Ножки🔥" "Красавица" "Красотка! Что же надо сделать с собой, чтобы из Благословите женщину, стать змеей!? Я тоже так хочу! 🌸 Научите?!" "У вас отличное фото=отличные ножки!!" – написали комментаторы.
Ранее Ходченкова показалась с прической "одуванчик". Пользователи решили, что актрису ударило током.
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