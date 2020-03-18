Брежнева устроила зарядку в юбке с разрезом
Вера Брежнева рассказала в социальных сетях о новой съемке для глянцевого журнала. На одном из кадров певицу сняли на каблуках и в юбке с разрезом во время постановочной зарядки.
В своем "Инстаграм" Брежнева опубликовала серию снимков, которые были сделаны редакцией журнала. На фотографиях Вера меняет несколько образов с зализанными назад волосами: девушка примеряет широкий пиджак с поясом, объемную рубашку и блузку и с облегающим низом.
Брежнева в подписи к записи поделилась, что скучает по своим друзьям из разных стран во время пандемии коронавируса. Певица отправила близким виртуальные объятия.
Комментаторы в "Инстаграм" отметили внешний вид актрисы и качество фотографий: "Всегда шикарна! Вера, Вы замечательная, красивая и интересная!", "Фото вообще шедевр", "Красивая! Вера, береги себя", "Верочка, Вы бомбочка".
Некоторые пользователи обсудили проблему с COVID-19: "Надеюсь, что скоро это закончится, а то люди просто сходят с ума и теряют здравый смысл", "Как хорошо, что есть интернет и он не передаёт никакие вирусы людям". (орфография и пунктуация сохранены)
Ранее "Утро" рассказало, что Брежневу шокировали американцы.
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