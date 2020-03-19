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У звезды "Орла и решки" из-за карантина вырос большой живот

У звезды "Орла и решки" из-за карантина вырос большой живот
Леся Никитюк. Фото:instagram.com/lesia_nikituk/
Экс-ведущая шоу о путешествиях рассказала о переменах в распорядке дня

Леся Никитюк отнеслась к введенному из-за коронавируса карантину с юмором. Звезда "Орла и решки" опубликовала фото, на котором показала свое изменившееся тело: якобы так она будет выглядеть после самоизоляции.

Телеведущая снялась на море в купальнике, причем на кадре видно, что фигура девушки сильно округлилась: живот и бедра стали значительно больше. Изображение блондинка сама отредактировала  в фотошопе, что заметно из-за "поплывшего" фона.

"Я после карантина", – пошутила Леся в описании к посту, намекнув, что может располнеть из-за постоянного сидения дома. 

Подписчики оценили шутку: "А я думала, что реально", "Это сейчас смешно, потому что люди сошли с ума", "Леся, Вы прелесть", "Это рэпер МС Центнер", "Тоже не поняла сначала, смотрю, нормально все", "Кажется, на втором фото аж волна подымается от такой красоты". Некоторые также отметили, что из-за паники люди запаслись продуктами на долгое время, поэтому проблема лишнего веса может стать актуальной для большинства. 

Ранее Леся Никитюк поделилась очередной фотографией с отдыха. Телеведущая снялась в блестящем купальнике в пене.

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Карина СИРАЗОВА

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