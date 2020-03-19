Актер скончался на 84-м году жизни

Из жизни ушел актер Игорь Ободух. Он снимался в советском и российском кино, большую часть жизни играл в театре. О смерти артиста сообщили в Ростовском академическом театре драмы им. М.Горького.

В обращении Игоря Ободуха назвали "патриархом ростовской сцены". Уход актера стал потерей для театра.

Сообщается, что прощание с народным артистом РСФСР состоится 21 марта в его родном театре.

С 1964 по по 2009 годы Ободуха работал в Ростовском академическом театре драмы им. М.Горького в спектаклях "Ревизор", "Белая гвардия", "Женитьба", "Тихий Дон" и других. В кино артист дебютировал в 1985 г., на счету актера 20 ролей.