Знаменитый юрист считает, что у певицы была интрижка с ее бывшим супругом

Анна Седокова ответила на слова Екатерины Гордон: по словам юриста, певица была в отношениях с ее мужем Сергеем Жорином, когда она сама была беременна.

Екатерина сделала громкое заявление во время записи интервью каналу "Алена, блин!". Гордон заявила, что в то время, пока она лежала в больнице на сохранении, ее экс-супруг Сергей Жорин приводил в дом Анну Седокову.

В доказательство юрист предъявила фотографию, где якобы певица стоит в мужских джинсах, спущенных ниже талии. Екатерина утверждает, что узнала обстановку своей квартиры на фото.

Анна Седокова ответила на обвинение в инстаграм-историях. Девушка выложила несколько видео, где опровергла слух об интриге со "звездным адвокатом". Седокова рассказала, что фотография была сделана в 2014 г. в джинсах ее молодого человека.

Седокова заявила, что на фото "ее квартира, ее плинтус и джинсы другого человека". По словам певицы, она не могла больше терпеть беспочвенные обвинения со стороны Гордон и провела собственное расследование.

Ранее "Утро" рассказало, что похудевшая Седокова поделилась простым секретом стройности.