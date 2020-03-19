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Седокова взорвалась из-за обвинений в романе с женатым адвокатом

Седокова взорвалась из-за обвинений в романе с женатым адвокатом
Анна Седокова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитый юрист считает, что у певицы была интрижка с ее бывшим супругом

Анна Седокова ответила на слова Екатерины Гордон: по словам юриста, певица была в отношениях с ее мужем Сергеем Жорином, когда она сама была беременна.

Екатерина сделала громкое заявление во время записи интервью каналу "Алена, блин!". Гордон заявила, что в то время, пока она лежала в больнице на сохранении, ее экс-супруг Сергей Жорин приводил в дом Анну Седокову.

В доказательство юрист предъявила фотографию, где якобы певица стоит в мужских джинсах, спущенных ниже талии. Екатерина утверждает, что узнала обстановку своей квартиры на фото. 

Анна Седокова ответила на обвинение в инстаграм-историях. Девушка выложила несколько видео, где опровергла слух об интриге со "звездным адвокатом". Седокова рассказала, что фотография была сделана в 2014 г. в джинсах ее молодого человека. 

Седокова заявила, что на фото "ее квартира, ее плинтус и джинсы другого человека". По словам певицы, она не могла больше терпеть беспочвенные обвинения со стороны Гордон и провела собственное расследование. 

Ранее "Утро" рассказало, что похудевшая Седокова поделилась простым секретом стройности. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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