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В семье Шейк родилась девочка

В семье Шейк родилась девочка
Ирина Шейк. Фото: Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Звезда мировых подиумов стала тетей

В семье российской супермодели Ирины Шейк – пополнение. Знаменитость стала тетей. Приятной новостью поделилась ее сестра Татьяна в "Инстаграм". Родственница Шейк родила дочь. 

"Сегодня наша семья стала больше", – написала новоиспеченная мама.

Малышка появилась на свет с впечатляющими параметрами. Вес новорожденной – 4775 г, рост – 60 см. 

Подписчики Татьяны поздравили ее с прекрасным событием и пожелали Эмили, как назвали девочку родители, крепкого здоровья. 

Напомним, сама Ирина Шейк воспитывает дочь от известного американского актера Брэдли Купера, с которым состояла в гражданском браке. В 2019 г. пара распалась.

Ранее Ирину заметили с мужчиной, похожим на Максима Виторгана.  

Ксения АНДРЕЕВА

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