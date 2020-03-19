Звезда мировых подиумов стала тетей

В семье российской супермодели Ирины Шейк – пополнение. Знаменитость стала тетей. Приятной новостью поделилась ее сестра Татьяна в "Инстаграм". Родственница Шейк родила дочь.

"Сегодня наша семья стала больше", – написала новоиспеченная мама.

Малышка появилась на свет с впечатляющими параметрами. Вес новорожденной – 4775 г, рост – 60 см.

Подписчики Татьяны поздравили ее с прекрасным событием и пожелали Эмили, как назвали девочку родители, крепкого здоровья.

Напомним, сама Ирина Шейк воспитывает дочь от известного американского актера Брэдли Купера, с которым состояла в гражданском браке. В 2019 г. пара распалась.

Ранее Ирину заметили с мужчиной, похожим на Максима Виторгана.