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Шейк прогулялась ночью в ультракороткой юбке

Шейк прогулялась ночью в ультракороткой юбке
Ирина Шейк. Фото: PPE/face to face/www.globallookpress.com
Одежда едва прикрыла тело модели

Папарацци засняли Ирину Шейк ночью на улице. Знаменитость прогуливалась по Милану в толстовке и крошечной юбке – наряд едва закрыл ягодицы супермодели. Зато поклонникам удалось рассмотреть стройные ноги 34-летней манекенщицы. Снимок брюнетки появился в "Инстаграм". 

В последнее время в социальных сетях все активнее обсуждают личную жизнь Ирины Шейк. Красотку не раз замечали в компании дизайнера, который однажды даже потрогал модель за зад у всех на глазах. Также в интернете комментируют видео с вечеринки, где Шейк зажгла в компании мужчин в откровенном наряде.

Пользователи посчитали, что молодая мама не должна посещать подобные мероприятия или ей стоит вести себя скромнее. 

С кем именно сейчас встречается модель – непонятно. Поклонники предполагают, что ее бывший возлюбленный Брэдли Купер, от которого она родила ребенка, теперь кусает локти, глядя на фотографии Шейк в "Инстаграм". 

Дарья ПЕТРОВА

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