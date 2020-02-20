Одежда едва прикрыла тело модели

Папарацци засняли Ирину Шейк ночью на улице. Знаменитость прогуливалась по Милану в толстовке и крошечной юбке – наряд едва закрыл ягодицы супермодели. Зато поклонникам удалось рассмотреть стройные ноги 34-летней манекенщицы. Снимок брюнетки появился в "Инстаграм".

В последнее время в социальных сетях все активнее обсуждают личную жизнь Ирины Шейк. Красотку не раз замечали в компании дизайнера, который однажды даже потрогал модель за зад у всех на глазах. Также в интернете комментируют видео с вечеринки, где Шейк зажгла в компании мужчин в откровенном наряде.

Пользователи посчитали, что молодая мама не должна посещать подобные мероприятия или ей стоит вести себя скромнее.

С кем именно сейчас встречается модель – непонятно. Поклонники предполагают, что ее бывший возлюбленный Брэдли Купер, от которого она родила ребенка, теперь кусает локти, глядя на фотографии Шейк в "Инстаграм".