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Шейк в микротопе залезла на мужчину

Шейк в микротопе залезла на мужчину
Ирина Шейк. Фото:instagram.com/irinashayk
Модель засняли с качком в тренажерном зале

Ирина Шейк в лосинах и коротком топе залезла на спину спортивному мужчине, который, вероятно, является ее личным тренером. На фото, появившемся в Инстаграм Шейк, видно, что она обнимает своего знакомого за шею, а он обхватил ее ноги.

"Просто тренировка", – подписала модель в своих социальных сетях.

В комментариях пользователи не перестают засыпать Ирину Шейк комплиментам, а некоторые гадают, какие отношения у нее с тренером. Подписчики предполагают, что они могут быть парой.

"Новый парень", "Классная Иришка", "Прикольно пришел , на плечах посидел , типа позанимался", "Это не ее парень, это тренер", "Какие вы красивые", "Королева", "Оба такие красивые", "Спортивные и красивые", "Какой милый мужчина", "Ирина, ты красотка!!!! Желаю тебе любви", - написали в аккаунте манекенщицы.

Личная жизнь Ирины Шейк волнует многих ее поклонников. После расставания с Криштиану Роналду, знаменитость была вместе с актером Брэдли Купером, от которого родила дочь. Пара вскоре распалась, а Шейк теперь выходит на публику с разными мужчинами. Один из них схватил ее зад у всех на глазах.

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Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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