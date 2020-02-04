Супермодель позировала с мужчиной в провокационном наряде

Ирина Шейк продолжает выкладывать в Инстаграм фотографии с последней вечеринки. На мероприятии манекенщица появилась в боди и сетчатой накидке. Благодаря наряду все желающие смогли рассмотреть тело Шейк, а кто-то даже потрогать. На одном из фото звезда обнимается с мужчиной, которой положил руку ей на ягодицы.

Спутником Ирины Шейк был один из модных дизайнеров. Есть ли у модели с иностранцем отношения – остается только гадать. Сама знаменитость о своей личной жизни не распространяется, но ее подписчики в Инстаграм уверены в одном – ее бывшие возлюбленные, Криштиану Роналду и Брэдли Купер, кусают локти.

"Какая Вы роскошная!", "Прекрасная пара", "Красивая парочка", "Икона стиля", "Ира, тебе любой мужик к лицу", "Идеально", "С возрастом все красивее", "Боже! Ира! Ну космическая!", "Брэдли локти кусает", "Наряд "выкуси бывший", – хвалят Шейк в Инстаграм.

До этого Ирина Шейк вышла на подиум в прозрачном платье и снялась в металлическом боди.