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Шейк встала на колени в одних трусах-ниточках

Шейк встала на колени в одних трусах-ниточках
Ирина Шейк. Фото:instagram.com/irinashayk
Модель прикрыла обнаженную грудь рукой

Ирина Шейк снялась практически голой, на ней были только крошечные трусы-ниточки от купальника, которые почти ничего не скрывали. Модель встала на колени на берегу моря, прикрыв грудь рукой и показав загорелое тело.

Такой откровенный снимок Ирины оценили не только российские подписчики, но и заграничные. "Богиня", "Шикарная", "Королева", "Великолепная", "Тело мечты", "Шикарная модель. Действительно натуральная красавица", "Горячо", "Очень вдохновляюще", "Бомба", "Наша Ирина – лучшая", – прокомментировали пост Шейк в Инстаграм.

Все поклонники Ирины восхищались ее красотой. А фанаты из России гордились еще и тем, что одна из самых популярных моделей в мире – наша соотечественница.

Ирина Шейк нередко снимается в откровенных образах. Так, недавно модель устроила домашнюю фотосессию в кружевном нижнем белье.

Фоторепортаж
В эротичном белье и без него: самые откровенные фото Шейк
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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