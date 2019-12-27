Модель прикрыла обнаженную грудь рукой

Ирина Шейк снялась практически голой, на ней были только крошечные трусы-ниточки от купальника, которые почти ничего не скрывали. Модель встала на колени на берегу моря, прикрыв грудь рукой и показав загорелое тело.

Такой откровенный снимок Ирины оценили не только российские подписчики, но и заграничные. "Богиня", "Шикарная", "Королева", "Великолепная", "Тело мечты", "Шикарная модель. Действительно натуральная красавица", "Горячо", "Очень вдохновляюще", "Бомба", "Наша Ирина – лучшая", – прокомментировали пост Шейк в Инстаграм.

Все поклонники Ирины восхищались ее красотой. А фанаты из России гордились еще и тем, что одна из самых популярных моделей в мире – наша соотечественница.

Ирина Шейк нередко снимается в откровенных образах. Так, недавно модель устроила домашнюю фотосессию в кружевном нижнем белье.