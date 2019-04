"Секс, да и только!": Шейк разделась перед камерой

Знаменитая модель сразила поклонников наповал

Ирина Шейк выложила в соцсети несколько своих довольно пикантных изображений. Фанаты совсем потеряли головы от увиденного.

В кадрах дамочка кокетливо изгибаясь, позирует в туфлях на высоких шпильках и трусах. На ее полностью обнаженное тело наброшен жакет.

"Mood of the day... (Настроение дня)",

– написала Ирина под снимком. Комментарии хлынули на ее страницу сплошным потоком.

Хотя Шейк не в первый раз делится такими фото, эти изображения супермодели вызвали шквал эмоций. Поклонники по достоинству оценили пикантный наряд:

"Секс, да и только!", "Богиня", "Wow this is one of your best works (Ух ты, это одна из твоих лучших работ)", "Чистая красота", "Великолепна", "Ее глаза такие потрясающие. Вау!", "Вы удивительны, люблю Вас", "Огонь!", "Роскошная Ирина", "Королева", "Очень красивая и удивительная", "U look fabulous lady! (Ты выглядишь потрясающе, леди!)".

При этом разглядели в нем не только сексуальность. "Ирина, какая же вы красавица! И даже в таких, вроде бы откровенных фото, читается скромность и трогательная невинность", – отметила одна из фанаток.

Только за первыйт час снимок Ирины Шейк набрал около 65 тыс. лайков. Впрочем, ей к такой популярности не привыкать. Все фото, которые прелестница выкладывает в Instagram, пользуются большой популярностью.

Не так давно красотка порадовала пользователей Сети кадром, на котором она и ее коллегаАнна Вьялицына показаны без верхней части одежды и сексуально прижимаются друг к другу. Ранее Ирина опубликовала снимки, на которых позирует без одежды, стыдливо прикрыв обнаженные прелести небольшой дамской сумочкой.

До этого блеснула прелестями в темноте, стоя перед зеркалом в одном нижнем белье. И каждый раз ее осыпали лестными комлиментами.

Личная жизнь известной модели сложилась. До 2015 г. ее возлюбленным был знаменитый футболист Криштиану Роналду. Сейчас Ирина Шейк замужем за актером Брэдли Купером, у супругов растет дочь, напоминает URA.RU.

Некоторые мужчины завидуют супругу красотки. Под новым снимком одни из фолловеров не сдержался: "Нельзя быть такой красивой, Ирина! Брэдли Куперу невероятно повезло!".