Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Шейк прикрыла интимное место узким ремнем

Шейк прикрыла интимное место узким ремнем
Ирина Шейк. Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com
Супермодель оголила стройное тело

Ирина Шейк примерила новый образ на фотосессии – надела на нижнее белье длинный плащ, узкий ремень которого прикрыл ее интимное место. В комментариях под снимком сексуальной россиянки только комплименты.

Поклонники считают модель самой красивой женщиной, восторгаются ее длинными ногами и нарядом.

"Она прекрасная", "Самая лучшая во всем мире", "Шейкарная", "Ирина люблю вас , всем сердцем вы меня вдохновляете", "Ноги бесконечные", "Наша Ира самая лучшая", "Боты очуметь, красотка", "Плащ превосходный", "Вот это образ", "Самая красивая", – высказались поклонники в Инстаграм Ирины Шейк.

Откровенные наряды брюнетка надевает и на подиум. На одном из показов она появилась в полупрозрачном платье, сквозь которое было видно ее нижнее белье.

В социальных сетях, где за жизнью красотки наблюдают более 13 миллионов человек, она делится откровенными снимками, но подробности личной жизни предпочитает умалчивать.

Сейчас модель занимается воспитанием дочери, которую родила от голливудского актера Брэдли Купера.

Ранее Ирина Шейк позировала перед камерой в золотых трусах. 

Фоторепортаж
В эротичном белье и без него: самые откровенные фото Шейк
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева

Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой

"А как же взносы": над россиянами нависла угроза изгнания из ПАСЕ

Делегаты 5 стран оспорили возвращение нашей делегации в организацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей