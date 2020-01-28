Супермодель оголила стройное тело

Ирина Шейк примерила новый образ на фотосессии – надела на нижнее белье длинный плащ, узкий ремень которого прикрыл ее интимное место. В комментариях под снимком сексуальной россиянки только комплименты.

Поклонники считают модель самой красивой женщиной, восторгаются ее длинными ногами и нарядом.

"Она прекрасная", "Самая лучшая во всем мире", "Шейкарная", "Ирина люблю вас , всем сердцем вы меня вдохновляете", "Ноги бесконечные", "Наша Ира самая лучшая", "Боты очуметь, красотка", "Плащ превосходный", "Вот это образ", "Самая красивая", – высказались поклонники в Инстаграм Ирины Шейк.

Откровенные наряды брюнетка надевает и на подиум. На одном из показов она появилась в полупрозрачном платье, сквозь которое было видно ее нижнее белье.

В социальных сетях, где за жизнью красотки наблюдают более 13 миллионов человек, она делится откровенными снимками, но подробности личной жизни предпочитает умалчивать.

Сейчас модель занимается воспитанием дочери, которую родила от голливудского актера Брэдли Купера.

Ранее Ирина Шейк позировала перед камерой в золотых трусах.