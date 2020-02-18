Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Шейк в мини станцевала в окружении мужчин

Шейк в мини станцевала в окружении мужчин
Ирина Шейк. Фото: Wiese/face to face/www.globallookpress.com
Модель покрутила бедрами на вечеринке

Ирина Шейк поделилась с подписчиками новым видео. На нем модель зажигательно танцевала в окружении нескольких мужчин – она двигалась под музыку, выгибаясь, кружась и виляя бедрами. На вечеринке брюнетка появилась в белом мини-платье, которое больше напоминало свободную сверху и обтягивающую бедра футболку.

На вечеринке собравшаяся вокруг красотки публика приняла ее танец восторженно. Некоторые танцевали вместе с моделью, аплодировали и снимали звезду подиума на камеру. А в соцсети видео приняли неоднозначно.

"Танец в джунглях", "Ужас", "Опасные парни", "Неожиданно", "Не по статусу", "Она пьяная?", "Какое мерзкое видео, "До чего она докатилась! Противно смотреть", "Танцевать не умеешь", – раскритиковали модель подписчики ее страницы в "Инстаграм". Некоторые высказались, что она не должна ходить на подобные мероприятия, а тем более так откровенно, по мнению комментаторов, танцевать.

Поклонники всступились за любимицу. Представители многих стран оценили красоту знаменитости и адресовали ей массу комплиментов: "Огонь", "Прекрасная богиня", "Красотка", "Мужики пищат в экстазе от такой красоты", "Дива", "Зажги их всех", "Женщина года".

Ирина Шейк известна своими проходами по подиуму, которые приковывают внимание как представителей сферы модельного бизнеса, так и многих других. Подобные видео, где модель развлекается, публика видит нечасто. Ранее она пришла на вечеринку без штанов.

Фоторепортаж
В эротичном белье и без него: самые откровенные фото Шейк
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей