Модель покрутила бедрами на вечеринке

Ирина Шейк поделилась с подписчиками новым видео. На нем модель зажигательно танцевала в окружении нескольких мужчин – она двигалась под музыку, выгибаясь, кружась и виляя бедрами. На вечеринке брюнетка появилась в белом мини-платье, которое больше напоминало свободную сверху и обтягивающую бедра футболку.

На вечеринке собравшаяся вокруг красотки публика приняла ее танец восторженно. Некоторые танцевали вместе с моделью, аплодировали и снимали звезду подиума на камеру. А в соцсети видео приняли неоднозначно.

"Танец в джунглях", "Ужас", "Опасные парни", "Неожиданно", "Не по статусу", "Она пьяная?", "Какое мерзкое видео, "До чего она докатилась! Противно смотреть", "Танцевать не умеешь", – раскритиковали модель подписчики ее страницы в "Инстаграм". Некоторые высказались, что она не должна ходить на подобные мероприятия, а тем более так откровенно, по мнению комментаторов, танцевать.

Поклонники всступились за любимицу. Представители многих стран оценили красоту знаменитости и адресовали ей массу комплиментов: "Огонь", "Прекрасная богиня", "Красотка", "Мужики пищат в экстазе от такой красоты", "Дива", "Зажги их всех", "Женщина года".

Ирина Шейк известна своими проходами по подиуму, которые приковывают внимание как представителей сферы модельного бизнеса, так и многих других. Подобные видео, где модель развлекается, публика видит нечасто. Ранее она пришла на вечеринку без штанов.