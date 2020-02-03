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Шейк пришла на вечеринку без штанов

Шейк пришла на вечеринку без штанов
Ирина Шейк. Фото: Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Звезда прикрыла голое тело сеткой

Ирина Шейк любит провокационные наряды, и самая экстравагантная одежда на супермодели смотрится великолепно. На днях она превзошла саму себя – пришла на модную вечеринку в боди телесного цвета и блестящем платье в крупную сетку. Больше на брюнетке ничего не было, и все желающие смогли рассмотреть ее длинные голые ноги и роскошные формы.

На фотографиях, выложенных в Инстаграм, можно увидеть, как звезда подиума нежно обнимается с главным редактором британского Vogue Эдуардом Эннинфулом и позирует на коленях у креативного директора Burberry Рикардо Тиши.

"Ты классная", "Нереальная", "Как хороша!", "Прекрасная королева", "Платье – огонь", – на разных языках написали восторженные поклонники модели.

Недавно Ирина Шейк вызвала бурю восторгов новой фотосессией: звезда надела верхнюю одежду прямо на нижнее белье. Супермодель несколько лет была в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером и родила от него дочь. Однако не так давно супруги расстались. Сейчас звезда воспитывает маленькую наследницу и с головой окунулась в работу. Она снимается в откровенных нарядах и участвует в самых модных показах.

Фоторепортаж
В эротичном белье и без него: самые откровенные фото Шейк
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Валентина МАЙОРОВА

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