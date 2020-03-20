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Капризная Каменских взбесила мужа

Капризная Каменских взбесила мужа
Настя Каменских и Потап. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рэпер Потап запустил в супругу пультом от телевизора

У тех, кто вынужден самоизолироваться из-за пандемии коронавируса, потихоньку начинают сдавать нервы. Судя по всему, именно такой посыл был у забавного видео, которым поделился Потап в своем "Инстаграм".

Рэпер показал, как он вместе с Настей Каменских коротает время на карантине. Певица, укутавшись в плед, привередливо перебирает телешоу, пользуясь при этом голосовым управлением. После того как Каменских с десяток раз произносит "No" с недовольным лицом, Потап, который сидит рядом на диване в плюшевой желтой ушанке и злобно косится на Настю, не выдерживает и с криком запускает в дражайшую супругу пультом от телевизора.

Ранее Каменских рассказала, что лучший способ поддержать иммунитет – это спорт и хорошее настроение. Видимо, звездная пара решила повеселить приунывших из-за карантина поклонников и записала этот ролик.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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