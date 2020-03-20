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Панкратов-Черный попал в больницу с травмой

Панкратов-Черный попал в больницу с травмой
Александр Панкратов-Черный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер пострадал после неудачного падения

Александру Панкратову-Черному понадобилась срочная медицинская помощь. По данным СМИ, знаменитый артист обратился в больницу после неудачного падения.

Он сильно ударился грудью и получил травму, сообщает РЕН ТВ. Сейчас проходит обследование в клинике.

Сам 70-летний артист ситуацию пока не прокомментировал. Подробности происшествия уточняются.

Актер и режиссер Александр Панкратов-Черный снялся более чем в 100 российских сериалах и фильмах. Наибольшую популярность ему принесли картины "Курьер", "Ширли-мырли", "За прекрасных дам!", "Где находится нофелет".

Проблемы со здоровьем у артиста возникли не впервые. Летом прошлого года нарордный артист России попал в реанимацию.

Карина СИРАЗОВА

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