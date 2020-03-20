За откровенный наряд зведа попала в фанатскую опалу

Актриса Любовь Толкалина поздравила своих подписчиков в "Инстаграм" с Днем весеннего равноденствия. И фото по этому случаю выбрала соответствующее.

Изображение в пастельно-лиловых тонах украшает кинозвезда, которая прикрывается шелковой накидкой. Из-под развевающейся ткани выглядывает обнаженное плечо Толкалиной. Сама она запечатлена в одних трусиках, за что и попала в фанатскую опалу.

"Только все восторгались Вашим богатым внутренним миром, как опять эти фото в стиле ню", "Как уже надоели голые попы и грудь! А как же внутренний мир? Пусто что ли?", – осудили Толкалину подписчики (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

"С внутренним миром у нее тоже в порядке", "Красивая попка", "Потрясающая женщина, с шикарной и сексуальной фигурой", "Да, пресс уже не тот! Любовь, но вы супер", "Вы уникальная! Ваши фото всегда шедевры", "Прекрасная", "Шикарная женщина, шикарная попка", – парировали защитники.

Напомним, ранее Любовь Толкалина выгнулась в обтягивающих лосинах, продемонстрировав свою идеальную фигуру.