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Толкалина отпраздновала День весеннего равноденствия в шелковой накидке

Толкалина отпраздновала День весеннего равноденствия в шелковой накидке
Любовь Толкалина. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
За откровенный наряд зведа попала в фанатскую опалу

Актриса Любовь Толкалина поздравила своих подписчиков в "Инстаграм" с Днем весеннего равноденствия. И фото по этому случаю выбрала соответствующее. 

Изображение в пастельно-лиловых тонах украшает кинозвезда, которая прикрывается шелковой накидкой.  Из-под развевающейся ткани выглядывает обнаженное плечо Толкалиной. Сама она запечатлена в одних трусиках, за что и попала в фанатскую опалу. 

"Только все восторгались Вашим богатым внутренним миром, как опять эти фото в стиле ню", "Как уже надоели голые попы и грудь! А как же внутренний мир? Пусто что ли?", – осудили Толкалину подписчики (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).  

"С внутренним миром у нее тоже в порядке", "Красивая попка", "Потрясающая женщина, с шикарной и сексуальной фигурой", "Да, пресс уже не тот! Любовь, но вы супер", "Вы уникальная! Ваши фото всегда шедевры", "Прекрасная", "Шикарная женщина, шикарная попка", – парировали защитники.

Напомним, ранее Любовь Толкалина выгнулась в обтягивающих лосинах, продемонстрировав свою идеальную фигуру.  

Ксения АНДРЕЕВА

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