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Молодая жена Петросяна нарядилась кошкой

Молодая жена Петросяна нарядилась кошкой
Татьяна Брухунова. Фото: https://www.instagram.com/bruhunova/
Татьяна Брухунова примерила необычный купальник

Некогда помощница, а ныне молодая супруга юмориста Евгения Петросяна порадовала подписчиков новым образом. Она опубликовала в "Инстаграм" снимок в слитном черном купальнике, верхняя часть которого выглядит как мордочка кошки.

Такую вещь Татьяна приобрела для отдыха с мужемв ОАЭ. Пляжный образ она дополнила соломенной шляпкой, полы которой закрыли верхнюю часть лица девушки.

"Это был прекрасный отпуск", – подписала снимок Брухунова, из чего следует, что пара уже вернулась из-за границы.

Пользователи Сети по достоинству оценили выбор купальника и стройную фигуру жены сатирика.

"Сказочно , приятно за вами", "Вот это фото! Загадочная и изысканная кошечка!", "Красивая девушка", "Купальник огонь! Дубай волшебный!", "Какая фигура!!!! Вы прекрасны!!!", – с восторгом отреагировали на увиденное фанаты.

Звездная пара не побоялась отправиться за рубеж, несмотря на слухи о распространении COVID-19. Сам Евгений Петросян вообще призвал общественность перестать паниковать без видимого на то повода. В мире каждый год случаются эпидемии и теракты, просто в этот раз тема инфекции в СМИ освещается особенно активно, что и поднимает уровень истерики в обществе до небес, уверен создатель "Кривого зеркала". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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