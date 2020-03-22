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Собчак избавилась от изъяна во внешности

Собчак избавилась от изъяна во внешности
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Светская львица публично рассказала о своем недостатке

Ксения Собчак воспользовалась вспышкой коронавируса и на время скрыла то, что, судя по ее словам, считает изъяном. Журналистка и телеведущая выложила в Инстаграм фото, где позирует в маске, которые сейчас носят многие, чтобы уберечься от китайского вируса. В сторис также появилось видео, где Собчак надела еще и две пары очков – защитные поверх обычных.

"Наконец-таки настало мое время! С моей челюстью -маска это идеальный аксессуар красоты!" - написала она под фото.

Юмор Ксении оценили не только ее поклонники, но и звезды. Многие похвалили ее за самоиронию, нашлись и те, кто воспринял слова всерьез и бросился убеждать Собчак, что с ее лицом все в порядке.

"И не только красоты любимая ;) так ты менее опасна", – поддержала шутку певица Глюкоза.

Вера Брежнева, которую, видимо, тоже насмешил пост светской львицы, просто оставила хохочущие смайлики.

"Нормальная у вас челюсть" "полностью согласна" "да, нормальная. Зачем о себе так?" "😂😂 чувство юмора 👍🏻" "Анатольна 😂жжёте", – высказались поклонники.

Ранее Собчак ехидно высказалась о падении рубля.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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