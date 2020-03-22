Возможно, в клинику в Коммунарке его определили из-за подозрений на коронавирус

Популярный современный художник Андрей Сяйлев госпитализирован. Из Москвы его отвезли в Коммунарку. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Как известно, там находится клиника, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус. Впрочем, пока данных, по какой причине туда попал Сяйлев, нет.

Подробности о его состоянии пока неизвестны, отмечается в сообщении. Дизайнер и художник Андрей Сяйлев в 2017 году попал в ТОП-100 молодых российских художников сайта In-Art.