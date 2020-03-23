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Умер народный артист СССР

Умер народный артист СССР
Фото: pixabay.com
Хореограф посвятил жизнь опере и балету

22 марта в возрасте 84 лет скончался хореограф и балетмейстер Николай Боярчиков. Его работу в Пермском театре оперы и балета имени П. И. Чайковского называют "золотым веком" искусства пермской сцены. 

Николай Боярчиков оказался в городе в 1941 году, когда будущего хореографа с матерью эвакуировали из блокадного Ленинграда. После учебы в Ленинградском хореографическом училище он вернулся в Пермь, где с 1971 по 1977 г. стал главным балетмейстером театра оперы и балета имени П. И. Чайковского.

Сообщение об уходе Николая Боярчикова было опубликовано на странице культурного учреждения в Facebook. Хореографа называют учителем для поколения выдающихся артистов пермской сцены. 

В 1985 г. Николай Боярчиков получил звание Народного артиста РСФСР. Балетмейстер поставил "Тихий Дон", "Ромео и Джульетта", "Щелкунчик", "Три мушкетера" и другие произведения. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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