Константину Васильеву было 87 лет

Скончался народный артист России, клоун Константин Васильев. Эту трагическую новость сообщил Росгосцирк.

Васильев родился 3 января 1933 года в Ленинграде, где в военные годы вместе с семьей пережил блокаду. После войны окончил ремесленное училище и занимался во Дворце пионеров акробатикой.

В начале своей карьеры работал в номере "Гимнасты на круглом турнике" под руководством М. Николаева, но получил травму, после чего окончил специализированные курсы и стал клоуном. Исполнял популярные в Советском союзе шуточные репризы "Шляпа-вертолет" и "Фехтовальщики".

С 1966 года работал в паре с Анатолием Вешкиным у известного иллюзиониста Игоря Кио. Лучшими интермедиями дуэта стали: "Самолет", "Сценка у колодца", "Свистки", "Часы".

Руководство Росгосцирка выражает искренние соболезнования родным и близким артиста.

"Светлая память об этом замечательном человеке и прекрасном артисте навсегда сохранится в наших сердцах",– говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте.