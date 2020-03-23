Звезда шоу "Жизнь других" поделилась жестким правилом воспитания детей
Экс-ведущая "Орла и решки" рассказала своим подписчикам в "Инстаграм" о том, по какому принципу воспитывает дочь Лолу. По словам звезды шоу "Жизнь других", что не использует слово "должен", чтобы ребенок не протестовал.
"Мы с мужем стараемся объяснить: если ты чего-то хочешь, нужно приложить к этому все усилия", – отметила Жанна Бадоева.
Телеведущая добавила, что не наказывает дочь, если та отказывается от родительских условий, но и не выполняет ее требование. Бадоева пояснила, что дает наследнице право выбора и альтернативу.
Звезда Первого канала поинтересовалась у подписчиков, договариваются ли они со своими детьми. Фанаты не заставили себя ждать. Те, у кого есть отпрыски, подчеркнули, что стараются действовать так же. Многие не давят на ребенка и разговаривают с ним, как со взрослым: "Согласна с Вами, Жанна. Точно так же договариваемся с сыном", "Моему старшему 13 договориться тяжело, но возможно, также даем выбор".
Жанна стала популярной после участия в шоу "Орел и решка". Сейчас телеведущая замужем за третьим супругом Василием Мельничиным. От первого брака с Игорем Кураченко у нее есть совершеннолетний сын Борис. Во время второго брака с Аланом Бадоевым артистка родила дочь Лолиту.
Ранее "Утро" писало о том, что Бадоева застряла в США из-за коронавируса.
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