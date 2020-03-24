Об этих артистах скорбела вся страна

Сергей Бодров-младший

Главному "Брату" России было всего 30 лет, когда его жизнь и карьера оборвались на взлете. Звезду фильмов "Сестры", "Война", "Кавказский пленник" и картин Алексея Балабанова многие называли надеждой российского кино.

В 2002 г. Сергей Бодров-младший работал на съемках своей картины "Связной" в Северной Осетии. 20 сентября в Кармадонском ущелье сошел ледник Колка, в результате катастрофы погибли 120 человек, среди которых был и знаменитый актер.

Антон Ельчин

Родители Антона Ельчина эмигрировали с ним в США из России, когда ребенку было всего полгода. Мальчик начал сниматься в голливудских и независимых европейских проектах в детстве. Когда ему было всего 12 лет, он попал на экран с Энтони Хопкинсом в картине "Сердца в Атлантиде".

Последней запоминающейся ролью стал персонаж Антона Чехова в серии блокбастеров "Стар Трек". 19 июня 2016 г. Антон Ельчин погиб в собственном гараже – он забыл поставить автомобиль на ручной тормоз после выхода из кабины. Молодому актеру было 27 лет.

Владислав Галкин

Заслуженный артист России Владислав Галкин больше всего запомнился зрителям по роли Сашки в сериале "Дальнобойщики". У актера было много драматических и комических персонажей, но ближе всего россиянам оказался водитель Александр Коровин.

38-летнего Галкина нашли в собственной квартире без следов насильственной смерти. Официальной версией трагедии стала внезапная остановка сердца.

Никита Михайловский

Звезда картина "Вам и не снилось…" воплотил на экране образ романтика и мечтателя. Молодой актер посвятил себя экрану даже в тот период, когда вынужденно выпал из советского кинематографа.

Никита Михайловский закончил карьеру в 1990 г., когда у него диагностировали лейкоз. Он отправился на лечение в Лондон, но врачи не смогли справиться с болезнью: актер умер в 27-летнем возрасте.