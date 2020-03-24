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Они умерли молодыми: кто из российских актеров не дожил до 40

Никита Михайловский. Кадр из фильма &#34;Зонтик для новобрачных&#34; (1986) Антон Ельчин. Фото: Xu Nizhi/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Сергей Тихонов. Кадр из фильма &#34;Дубравка&#34; (1967)
Владислав Галкин. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com Егор Клинаев. Кадр из сериала &#34;Физрук&#34; Сергей Бодров (младший). Фото: Александра Яковлева (ИТАР-ТАСС)
Об этих артистах скорбела вся страна

Сергей Бодров-младший

Главному "Брату" России было всего 30 лет, когда его жизнь и карьера оборвались на взлете. Звезду фильмов "Сестры", "Война", "Кавказский пленник" и картин Алексея Балабанова многие называли надеждой российского кино.

В 2002 г. Сергей Бодров-младший работал на съемках своей картины "Связной" в Северной Осетии. 20 сентября в Кармадонском ущелье сошел ледник Колка, в результате катастрофы погибли 120 человек, среди которых был и знаменитый актер. 

Антон Ельчин

Родители Антона Ельчина эмигрировали с ним в США из России, когда ребенку было всего полгода. Мальчик начал сниматься в голливудских и независимых европейских проектах в детстве. Когда ему было всего 12 лет, он попал на экран с Энтони Хопкинсом в картине "Сердца в Атлантиде". 

Последней запоминающейся ролью стал персонаж Антона Чехова в серии блокбастеров "Стар Трек". 19 июня 2016 г. Антон Ельчин погиб в собственном гараже – он забыл поставить автомобиль на ручной тормоз после выхода из кабины. Молодому актеру было 27 лет. 

Владислав Галкин

Заслуженный артист России Владислав Галкин больше всего запомнился зрителям по роли Сашки в сериале "Дальнобойщики". У актера было много драматических и комических персонажей, но ближе всего россиянам оказался водитель Александр Коровин. 

38-летнего Галкина нашли в собственной квартире без следов насильственной смерти. Официальной версией трагедии стала внезапная остановка сердца. 

Никита Михайловский

Звезда картина "Вам и не снилось…" воплотил на экране образ романтика и мечтателя. Молодой актер посвятил себя экрану даже в тот период, когда вынужденно выпал из советского кинематографа. 

Никита Михайловский закончил карьеру в 1990 г., когда у него диагностировали лейкоз. Он отправился на лечение в Лондон, но врачи не смогли справиться с болезнью: актер умер в 27-летнем возрасте. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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