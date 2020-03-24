Габи Дельгадо-Лопесу было 60 лет

Скончался один из участников группы Deutsch Amerikanische Freundschaft. О смерти основателя коллектива сообщил в социальных сетях его коллега – барабанщик Роберт Герл. Причина смерти солиста группы DAF пока не сообщается.

"Дорогой Габи, хорошего пути, где бы ты не оказался. Обещаю тебе высоко держать флаг DAF", – написал друг музыканта в "Фейсбук".

Немецкая электро-панк группа появилась в конце 70-х гг. XX века. Через десять лет после основания в коллективе осталось только двое артистов. Именно они сумели выпустить несколько успешных альбомов, а потом решили разойтись, чтобы строить сольную карьеру. Однако Габи Дельгадо-Лопес и Роберт Герл всегда поддерживали хорошие отношения и несколько раз объединялись для выступлений, чтобы порадовать поклонников.

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