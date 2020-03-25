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Умерла звезда фильма "Девчата"

Умерла звезда фильма "Девчата"
Инна Макарова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Вторая жена Сергея Бондарчука скончалась на 94-м году жизни

Не стало советской актрисы Инны Макаровой. Эту трагическую новость сообщила ее дочь Наталья Бондарчук. 

Как пишет ТАСС, пока не известно, когда и где пройдет прощание со звездой. 

Народная артистка СССР родилась в городе Тайга. Она стала выпускницей знаменитого актерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). 

Инна Макарова сыграла не только в знаменитом фильме "Девчата". Также актриса блистала в картинах "Женитьба Бальзаминова" и "Молодая гвардия", напоминает телеканал RT.

Инна Макарова была замужем за актером и режиссером Сергеем Бондарчуком с 1947-го по 1959 год. Позже, в 1973 г., она сыграла свадьбу с хирургом Михаилом Перельманом. 

Полина ИВАНОВА

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