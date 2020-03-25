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Советская кинозвезда подхватила коронавирус

Советская кинозвезда подхватила коронавирус
Жанна Болотова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
78-летняя знаменитость находится в группе риска

У актрисы Жанна Болотовой подтвердили вирус COVID-19. Заболеть женщина могла из-за контакта с другим больным – она общалась с человеком, приехавшим из Германии.

Народную артистку РСФСР после получения положительного результата анализов было решено госпитализировать в больницу. Болотова находится в группе риска из-за своего возраста, поясняет телеграмм-канал Mash. В каком состоянии сейчас кинозвезда не уточняется.

Позже муж актрисы Николай Губенко опроверг эту информацию, назвав ее "полной ложью". По словам супруга, у Болотовой обычная пневмония, передает "ВЗГЛЯД" со ссылкой на РИА "Новости".

Жанна Болотова стала известна зрителям после ролей в фильмах "Дом, в котором я живу", "Любить человека" и "Подранки, – дополняет "Свободная пресса". 

Также в больницу в Коммунарке был доставлен Лев Лещенко с женой. Артисту диагностировали двустороннюю пневмонию. 

Дарья ПЕТРОВА

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