Артиста не стало после долгой болезни

Актер Сергей Смирнов, который озвучивал главных героев фильмов "50 оттенков серого" и "Человек-паук", умер на 38-м году жизни. Об этом сообщили в Центральном академическом театре российской армии.

Артиста не стало 25 марта. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, от которой страдал Смирнов, говорится на сайте театра, где актер проработал 17 лет.

Отпевание пройдет завтра, 27 марта, в храме Димитрия Солунского в Москве.

Сергей Смирнов сыграл более 30 ролей в театре, а также поставил такие спектакли, как "Удивительные приключения Маши и Вити" и "Похищение". Кроме того, он был одним из самых известных актеров дубляжа. Голосом Смирнова говорили персонажи "50 оттенков серого", "Человека-паука", "Мумии", а также все 24 личности главного героя фильма "Сплит".

Коллеги вспоминают о Смирнове как о невероятно талантливом актере и замечательном человеке. По их словам, артист всегда полностью отдавался своей работе, пишет iReactor.

Ранее "Утро" рассказало, что ушел из жизни народный артист России Игорь Богодух, 45 лет проработавший на сцене Ростовского академического театра драмы имени М. Горького и сыгравший более 20 ролей в кино.