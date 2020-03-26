Симоньян потеряла ребенка
Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками в "Инстаграм" своей болью. Главный редактор телеканала RT сообщила, что у нее случился выкидыш.
В своем посте журналистка не стала раскрывать подробности этой трагедии, они лишь отметила, что временно побудет наедине со своей болью.
Всего десять дней назад Симоньян рассказала, что забеременела спустя всего четыре месяца после родов. Медиадива была шокирована таким быстрым и неожиданным поворотом событий, но избавляться от ребенка не планировала. Симоньян – противница абортов.
Маргарита Симоньян и ее супруг Тигран Кеосаян стали родителями девочки в октябре 2019-го, у которых также подрастает еще одна дочь и сын.
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