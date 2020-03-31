Певец прижал к себе "натуральную блондинку"

Николай Басков назвал своей боевой подругой певицу Натали. Артист поздравил близкую знакомую с днем рождения.

Николай Басков опубликовал в своем “Инстаграм”-аккаунте совместную фотографию с Натали в ее день рождения. Артист назвал Натали вечно юной “натуральной блондинкой”, которая знает секреты вечной молодости и семейного счастья. На фотографии Николай Басков обнимает Натали в красном обтягивающем платье.

Певец пожелал имениннице счастья и благополучия, счастья и любви. Натали поблагодарила Николая Баскова: “Коля,дорогой! Благодарю от всего сердца!”.

Комментаторы присоединились к поздравлению: “Наташенька, от всего сердца присоединяюсь к Поздравлению Николая! Счастлива, что знакома с Твоей, такой крепкой , Красивой , дружной,талантливой Семьей!!!!”, “Всем сердцем поздравляю Наталию С Днём Рождения желаю вам крепкого здоровья”, “С днем рождения прекрасную Натали”.

Ранее "Утро" рассказало, что знакомый раскрыл секрет Баскова.