"Золотой голос России" удивил необычным фото

Фанаты Николая Баскова опубликовали на страничке в соцсети фото своего кумира с маленькой девочкой. Комментаторы немедленно заявили, что малыш очень похож на Николая. Однако, к Баскову малыш отношения не имеет: в самолете артиста попросили сфотографироваться, а зетем фото появилось в Сети.

"Копия Коля:))", "Похожи", "Вам идет", "Ты такой красивый с этим прелесным молышом на руках .Как ласкающая нежность и глаза улыбаються твои", "Коля!!! Малыш на Вас похож!!!", "Это доча Леры, похожи на нее", – написали в Instagram поклонники (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).



По-видимому, многие решили, что певец показал своего ребенка и даже поздравили Николая с пополнением в семье. Однако большинство все же догадалось, что младенец на фото не имеет отношения к Баскову.

У Николая Баскова есть сын Бронислав – мальчик родился в 2006 г. в браке "золотого голоса России" со Светланой Шпигель. Однако спустя 2 года после появления ребенка супруги разошлись. Сейчас натуральный блондин не общается с единственным наследником. Ходят слухи, что Басков – не родной отец Бронислава. В соцсетях обращают внимание на то, что мальчик совсем не похож на Николая.