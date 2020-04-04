Популярный телеведущий спародировал жену

Ляйсан Утяшева и ее муж Павел Воля, как и большинство россиян, вынуждены сидеть дома из-за вспышки коронавируса. Чтобы развлечься на самоизоляции, телеведущий примерил наряд жены.

Звезды регулярно показывают поклонниками свое времяпрепровождение на карантине, публикуя ролики в "Инстаграм". На этот раз артисты присоединились к популярному в Сети челленджу. На видео Утяшева станцевала в блестящем платье с открытой спиной, в то время как стоящий рядом Воля снимал происходящее в зеркало. На юмористе был желтый спортивный костюм и очки необычной формы.

Спустя несколько секунд танца гимнастки пара резко поменялась местами и одеждой. Теперь в отражении показалась Утяшева в желтом костюме, а Воля – в платье. Комик танцевал в наряде жены, подражая ее движениям на видео.

Супруги записывают уже не первый юмористический ролик на карантине. Ранее Воля довел Утяшеву до истерики, спародировав ее позы на леопардовом ковре.