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Киркоров изолировался в лифте

Киркоров изолировался в лифте
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Поп-король показал, где прячется от коронавируса

Филипп Киркоров повеселил народ, приунывший на карантине.

Певец опубликовал селфи из лифта, которое подписал коротко и емко:

"ЛИФТоИЗОЛЯЦИЯ".

Снялся Киркоров в весьма экстравагантном виде – кожаной кепке, необычных солнечных очках, куртке, из-под которой виднелись две рубашки, и потертых джинсах. Пользователи отреагировали на снимок с юмором.

"Тот момент, когда не смог определиться в чём выйти и одел все сразу... " "С рубахой меж ног далеко не убежать )))" – написали комментаторы.

Другие забеспокоились за здоровье короля российской сцены и призвали его отсидеться в квартире.

"Дома сиди )" – отозвался один из них.

Ранее Киркоров воссоединился с Пугачевой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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