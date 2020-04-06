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Лорак резко изменилась на карантине

Лорак резко изменилась на карантине
Ани Лорак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Самоизоляция пошла исполнительнице на пользу

У Ани Лорак резко увеличились губы в период самоизоляции из-за коронавируса. Певица сняла свое изменившееся лицо для социальных сетей. 

Артистка опубликовала небольшое видео в "Инстаграм"-историях. На нем она показывает измененную часть внешности. Губы певицы выглядят увеличенными. Остальное лицо артситка прикрыла маской. 

До этого певица поделилась фотографиями, на которых позировала в белом коротком платье и высоких ботфортах. Она выгнулась на и прикрыла рот рукой. 

Комментаторы восхитились внешним видом звезды: "Что за роскошная фотосессия!", "Какая ты красотка, выходи за меня!", "Шикарная дива", "Вы просто нереальная".

Из-за распространения коронавируса и введения режима самоизоляции певица перенесла свой концертный тур на несколько месяцев.

Ранее "Утро" рассказало, что раздетая Ани Лорак обклеила лицо цветами. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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