Известная певица оригинальным способолм поздравила женщин с 8 Марта

Ани Лорак, исполнительница хита "Ухожу", снялась с наклеенными на кожу цветами, причем одежды на звезде не было. Публикацией певица поделилась на своей странице в "Инстаграм". Таким обрпзом артистка поздравила женщин с 8 Марта.

На видео артистка смотрит в камеру и позирует, гладя свое лицо и волосы. Съемка портретная, поэтому можно разглядеть лишь лицо и обнаженные плечи Лорак. Щеки и лоб певицы с левой стороны усыпаны множеством мелких цветов розового цвета, причем часть из них доходила и до шеи.

Такой ролик понравилось поклонникам артистки. В комментариях ей сделали множество комплиментов, а также поздравили с праздником. "Как всегда прекрасна", "Какое чудесное видео", "Вы лучшая", "Цветочек наш", "Круто", "Вы такая красивая, добрая, женственная", "Как весна", – восхитились публикацией Лорак (орфография и пунктуация сохранены). "Вау, что-то новенькое", – отметил один из подписчиков – ранее звезду упрекнули в однообразности образов и фотографий.

Также некоторые комментаторы предположили, что это короткое видео – лишь часть нового клипа роковой брюнетки. Недавно певица сняла видео на песню "Я бы летала", а также записала совместную композицию "Ухожу" с Мишей Марвиным.

Ранее Ани Лорак впервые за несколько месяцев осталась без своей дочери Софии. Артистка отправила ребенка на каникулы к отцу Мурату Налчаджиоглу в Киев. Сама пара развелась в 2019 г., сейчас Лорак встречается с молодым саунд-продюсером Егором Глебовым.