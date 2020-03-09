Раздетая Лорак обклеила лицо цветами
Ани Лорак, исполнительница хита "Ухожу", снялась с наклеенными на кожу цветами, причем одежды на звезде не было. Публикацией певица поделилась на своей странице в "Инстаграм". Таким обрпзом артистка поздравила женщин с 8 Марта.
На видео артистка смотрит в камеру и позирует, гладя свое лицо и волосы. Съемка портретная, поэтому можно разглядеть лишь лицо и обнаженные плечи Лорак. Щеки и лоб певицы с левой стороны усыпаны множеством мелких цветов розового цвета, причем часть из них доходила и до шеи.
Такой ролик понравилось поклонникам артистки. В комментариях ей сделали множество комплиментов, а также поздравили с праздником. "Как всегда прекрасна", "Какое чудесное видео", "Вы лучшая", "Цветочек наш", "Круто", "Вы такая красивая, добрая, женственная", "Как весна", – восхитились публикацией Лорак (орфография и пунктуация сохранены). "Вау, что-то новенькое", – отметил один из подписчиков – ранее звезду упрекнули в однообразности образов и фотографий.
Также некоторые комментаторы предположили, что это короткое видео – лишь часть нового клипа роковой брюнетки. Недавно певица сняла видео на песню "Я бы летала", а также записала совместную композицию "Ухожу" с Мишей Марвиным.
Ранее Ани Лорак впервые за несколько месяцев осталась без своей дочери Софии. Артистка отправила ребенка на каникулы к отцу Мурату Налчаджиоглу в Киев. Сама пара развелась в 2019 г., сейчас Лорак встречается с молодым саунд-продюсером Егором Глебовым.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Погибнут миллионы: страшный прогноз о жертвах коронавируса
Пандемия COVID-19 приведет к массовой смертности и экономическому кризису
Новости партнеров
Самое читаемое
Новости Украины
- После скандальных заявлений по Донбассу Зеленский решил уединиться с дамами
- Киев одарит крымчан водой в канистрах на границе с полуостровом
- В команде Зеленского сочинили новый план возвращения Крыма и Донбасса
- Русский стал единственным государственным языком в ДНР
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ